Moca
Moca

Encuentran muerto al hombre que hirió de bala a su expareja en Moca

Se trata de Francisco Alberto López Salcedo

Expandir imagen
Encuentran muerto al hombre que hirió de bala a su expareja en Moca
Imagen ilustrativa. Hallan muerto a Francisco Alberto López Salcedo, el hombre acusado de herir a su expareja en una plaza comercial en Moca. (FUENTE EXTERNA)

Fue encontrado muerto este miércoles el hombre que el domingo 28 de septiembre hirió de bala a su expareja en una plaza comercial de Moca, provincia Espaillat.

El cadáver de Francisco Alberto López Salcedo fue hallado en un solar en el sector Hincha, de Moca.

El médico legista que realizó el levantamiento del cadáver certificó que la causa de muerte fue una herida de proyectil en la cabeza.

Era buscado por las autoridades

López Salcedo era activamente buscado por agentes de la Policía Nacional tras el ataque en el que hirió a Katherine Ortiz González.

  • El hecho ocurrió cuando la víctima intentaba abordar su vehículo en una reconocida plaza comercial de Moca.

La dama permanece ingresada en un centro de salud de la ciudad, donde se recupera.

Tras la agresión, el hombre emprendió la huida y fue hallado sin vida este miércoles.

