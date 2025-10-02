Se entrega a la Policía joven vinculado a muerte de presunto delincuente en Pedro Brand

Se trata de Luiggy Jeansel Morrobel, de 23 años, quien fue puesto bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este jueves que se entregó un joven acusado de ser el presunto responsable de la muerte por arma de fuego de Luis Junior Martines, un hombre con historial delictivo, en un hecho ocurrido en el sector Los Pabellones, kilómetro 28 de Los Cocos, en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

El detenido fue identificado como Luiggy Jeansel Morrobel, de 23 años, quien fue puesto bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Conforme a una nota de prensa de la Policía, durante su entrega, Morrobel entregó a las autoridades una pistola con su cargador y seis cápsulas, arma que portaba de manera ilegal y que presuntamente fue utilizada en el hecho.

Agentes de la Policía Científica recolectaron en el lugar del suceso dos casquillos calibre 9mm como parte de las evidencias.

El cuerpo de Martines fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.

Investigan el caso

La institución del orden indicó que, junto al Ministerio Público, continúa profundizando las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y aplicar las sanciones correspondientes conforme establece la ley.