Policía Nacional activa búsqueda de un hombre acusado de homicidio en Baní

Está acusado de la muerte por herida de arma de fuego del señor Jairo Núñez Rodríguez

    Expandir imagen
    Policía Nacional activa búsqueda de un hombre acusado de homicidio en Baní
    Fachada del Palacio de la Policía Nacional. (DIARIO LIBRE)

    La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), informó este sábado que mantiene activa la búsqueda de un hombre, quien es señalado como presunto autor de la muerte por herida de arma de fuego del señor Jairo Núñez Rodríguez.

    Se trata de Juan José Villar Arias (a) Haché, de 40 años, contra quien pesa la orden de arresto No. 02185-2025, por el hecho, ocurrido el 20 de septiembre de 2025 en el sector Pueblo Nuevo, de este municipio Baní, provincia Peravia, establece un comunicado de prensa de la uniformada. 

    Expandir imagen
    Infografía

    Fuertemente armado

    Según las investigaciones, el prófugo anda fuertemente armado, por lo que la Policía exhorta a la ciudadanía a no intentar detenerlo por cuenta propia y a comunicarse de inmediato con las autoridades si conocen su paradero.

    La institución del orden solicita a cualquier persona que posea información que contribuya a su localización, comunicarse de manera confidencial a los números (809) 522-2222 y (809) 712-6778.

    TEMAS -

