Condenan a 20 años a sargento policial que ultimó a un hombre en el DN

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó la sentencia condenatoria en contra del sargento pocilica, Víctor Manauris Constanza Yens, tras declararlo culpable de provocarle la muerte a tiros a Luis Orlando Gil. ( FREEPIK )

A solicitud del Ministerio Público, un tribunal condenó a 20 años de prisión a un sargento de la Policía Nacional que mató con su arma de reglamento a un hombre en el barrio Enriquillo, del Kilómetro 8 de la carretera Sánchez, del Distrito Nacional, en un hecho ocurrido el 11 de diciembre del año 2022.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó la sentencia condenatoria en contra de Víctor Manauris Constanza Yens tras declararlo culpable de provocarle la muerte a tiros a Luis Orlando Gil.

Constanza Yens fue hallado culpable de violar los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, que sancionan el homicidio voluntario agravado, dado que actuó en perjuicio de la víctima, utilizando su cargo y arma de reglamento, una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, serie ACM 642377.

Según el informe de autopsia No. SDO-A-I232-2022, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la víctima falleció a causa de heridas por proyectil de arma de fuego.

El tribunal impuso, además, el pago de cinco millones de pesos de indemnización a favor de la parte querellante.

Pruebas documentales

La decisión se basó en pruebas documentales, periciales y testimoniales aportadas por el Ministerio Público, que permitieron validar las circunstancias en que ocurrió el hecho y confirmaron el uso del arma de reglamento por parte del ahora condenado.

La prueba balística también corroboró que uno de los casquillos encontrados en la escena del crimen coincidía con el arma del sargento, mientras que el otro casquillo no correspondía a ninguna de las armas de los policías presentes.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal litigante Yelianny Polanco, y la investigación fue dirigida por el fiscal Orlando Antonio Santos Ramírez.

La condena dictada por los jueces Tania Yunes (presidenta), Giselle Naranjo y Emely Bruno deberá ser cumplida en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.