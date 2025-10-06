×
Arrestan hombre acusado de asaltar y agredir a otro en La Romana; su cómplice continúa prófugo

El apresado fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes

Arrestan hombre acusado de asaltar y agredir a otro en La Romana; su cómplice continúa prófugo
Un agente traslada a un hombre detenido. Un hombre identificado como Edwin Alford Almonte fue arrestado tras su presunta vinculación a un asalto en La Romana. (FUENTE EXTERNA)

Miembros de la División de Investigaciones Criminales (Dicrim), con sede en el municipio de Villa Hermosa, provincia de La Romana, arrestaron a uno de los dos hombres acusados de despojar a un ciudadano de 15,000 pesos en efectivo y agredirlo físicamente.

El detenido fue identificado como Edwin Alford Almonte, alias Lolito, de 35 años, quien fue capturado mediante orden judicial. Su presunto cómplice, conocido únicamente como Osiris, continúa prófugo de las autoridades.

Golpes en el asalto

  • De acuerdo con el informe policial, ambos individuos presuntamente interceptaron a otro quien es identificado como Hansel Javier Pinales Zorrilla, a quien le sustrajeron el dinero y le propinaron varios golpes durante el asalto.

El apresado fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero del segundo implicado.

