Un incendio afecta desde la tarde de ayer, domingo, el vertedero municipal de Sosúa, en la provincia Puerto Plata, generando una densa humareda que puede verse a varios kilómetros de distancia.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de varios municipios de la costa Norte del país se mantienen trabajando en el lugar para sofocar las llamas.

El origen del siniestro aún es desconocido por las autoridades municipales.

Desde el cabildo informaron que se inició una investigación para determinar si el fuego fue provocado.

Un problema que se repite

Los incendios en el vertedero de Sosúa ocurren con frecuencia. En ocasiones el humo ha llegado hasta el aeropuerto internacional Gregorio Luperón, afectando sus operaciones aéreas.

La humareda también ha causado problemas respiratorios y afecciones en la piel entre residentes de comunidades cercanas.

En reiteradas ocasiones, representantes de distintos sectores han solicitado el traslado de ese vertedero, debido a su proximidad con la terminal aérea y al impacto que provoca en la salud de la población cuando se producen incendios.