Identifican a cinco hombres acusados de doble homicidio durante fiesta callejera en Santiago

Un agente policial custodia el área donde ocurrió un tiroteo durante un "teteo"en la mañana del lunes en Pueblo Nuevo, Santiago, que dejó dos jóvenes muertos y tres personas heridas. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional identificó a cinco hombres como los presuntos responsables del tiroteo ocurrido la mañana de ayer, lunes, en el sector Pueblo Nuevo de Santiago, donde dos jóvenes murieron y tres personas resultaron heridas.

Los supuestos agresores fueron identificados como Yudelfry Arias, alias Cara de Bola, Bujía, Yasel, Andy, Edwin y El Siete.

El grupo es señalado como los autores del ataque a tiros ocurrido en la intersección de las calles Anacaona con Duarte.

Las víctimas mortales son Scotti Manuel Tejada Francisco, de 23 años, y Jasson Alexander de los Santos Batista, conocido como El Capi, de 20, quienes fallecieron a causa de múltiples heridas de bala.

En tanto que los heridos fueron identificados como Juan Antonio Toribio Martínez, de 57 años; Elistha Heridenia Almonte, de 19, y Russell Arath Núñez, de 24, quienes reciben atenciones médicas en distintos centros de salud.

Según el reporte policial, las víctimas participaban en una fiesta callejera cuando los atacantes, a bordo de motocicletas, les emprendieron a tiros sin mediar palabras.

Evidencia recolectada

En la escena, las autoridades levantaron 67 casquillos calibre 9 milímetros y un proyectil.