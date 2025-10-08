Encuentran cadáver de estadounidense dentro de una cisterna en Gaspar Hernández
El cuerpo del extranjero presenta signos de violencia
Un ciudadano estadounidense radicado en el país fue encontrado muerto con signos de violencia en el interior de una cisterna, en una vivienda del municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat.
El extranjero fue identificado como Miguel Américo Lluberes.
De acuerdo con el informe del médico legista, la causa del fallecimiento fue asfixia por ahogamiento.
Signos de violencia
Se estableció que el cuerpo, además, presenta golpes en distintas partes.
El reporte policial señala que la vivienda de Miguel Américo Lluberes fue violentada.
Las autoridades investigan si los autores del crimen sustrajeron objetos de valor.
El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, para los estudios correspondientes y determinar con precisión las circunstancias del hecho.