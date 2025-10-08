Matan joven sentado en la galería de su casa en Boca Chica

Christopher Yunior Alcántara, un joven de 27 años asesinado a tiros frente a su casa en el sector Brisa de Caucedo, Boca Chica. El hecho ocurrió la noche del lunes 6 de octubre, cuando desconocidos a bordo de un carro gris sin placa le dispararon sin mediar palabras. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Eran las 11:00 de la noche del lunes 6 de octubre cuando Wendy Alcántara recibió la llamada que ninguna madre está preparada para contestar. Su hijo, Christopher Yunior Alcántara, de 27 años, había sido baleado frente a su casa en el sector Brisa de Caucedo en el municipio Boca Chica, por desconocidos que se desplazaban en un carro gris sin placa.

Horas antes, todo parecía normal. El joven había pasado por la vivienda de su progenitora, para lavar su ropa y uniforme, pues al día siguiente debía presentarse a su trabajo como empleado de almacén en un supermercado de la zona donde tenía dos años laborando.

"Le preparé un jugo, pan con queso y galletitas. Hablamos un rato, y se fue, pero me llamó luego para decirme que estuviera pendiente por si llovía, para que quitara la ropa," recuerda Wendy entre el dolor.

Más tarde, Christopher fue a recoger a su abuela, con quien vivía, y regresó a su casa.

"No tenía problemas con nadie"

Todo transcurría con calma hasta que, cerca de las 11:00 de la noche, uno de sus amigos acudió a su hogar diciendo que quería conversar con él, se sentaron en la galería, y poco después se unió otro conocido.

Al poco tiempo un carro gris pasó lentamente frente a la casa. Los jóvenes lo notaron, les pareció sospechoso, pero ninguno imaginó lo que vendría segundos más tarde.

"Ellos le dijeron que ese carro gris estaba raro, pero mi hijo respondió que él no tenía problema con nadie," contó su madre.

Finalmente, el vehículo se detuvo frente a la residencia donde tres hombres descendieron y dispararon sin mediar palabras.

Christopher fue auxiliado por vecinos y trasladado al hospital, pero murió minutos después de ingresar, mientras sus amigos lograron escapar del lugar.

"Era un muchacho tranquilo, trabajador, sin problemas con nadie. Yo no estaba preparada para esto," lamentó su madre, Wendy Alcántara.

Te puede interesar Joven de 19 años fue ultimado de ocho disparos por una supuesta deuda en Villa Mella

Investigación

El Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) informó que el caso está bajo investigación y que revisan las cámaras de seguridad del área, aunque hasta el momento no se ha identificado la placa del vehículo ni se han producido arrestos.

Los agentes interrogaron a uno de los jóvenes que se encontraban con el occiso antes del hecho y mientras otro aún no se ha presentado ante las autoridades.

Al llegar al hospital, donde fue trasladado su hijo, Wendy dijo que parte del personal médico le indicó que no es el primer ataque cometido por individuos a bordo de un carro gris sin placa en la zona que atienden.