Apresan a la pareja de mujer reportada como desaparecida en San Cristóbal, tras hallazgo de restos

Fue apresado Rodolfo Antonio Ramírez, de 50 años, señalado como presunto autor de la desaparición de su pareja, Lisset Melenciano Tejada, quien fue reportada desaparecida el pasado 5 de octubre en la provincia San Cristóbal, informó este viernes la Policía Nacional.

La institución explicó que el arresto se produjo tras una orden emitida por un tribunal, luego del levantamiento de evidencias, entre ellas restos humanos calcinados y prendas personales.

Ayer, las autoridades localizaron restos humanos calcinados en un solar frente a la vivienda de la mujer, durante un operativo de búsqueda en el sector Kilómetro 3½ de San Cristóbal.

Cómo fue el hallazgo

El hallazgo fue realizado por agentes de la Policía Nacional, a través de la Subdirección Regional de Investigación Criminal (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público, como parte de las labores investigativas relacionadas con la desaparición de la mujer.

De acuerdo con el informe, los investigadores identificaron una zona de tierra removida en un solar frente a la vivienda de la desaparecida.

Al excavar, encontraron un hoyo cubierto con ramas y rociado con gasoil, dentro del cual recuperaron fragmentos óseos y restos calcinados con características compatibles con tejido humano.

La Policía informó que los restos fueron levantados y embalados conforme al protocolo de cadena de custodia, y enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su análisis antropológico y científico, con el fin de confirmar la identidad de la víctima y determinar las causas de la muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que los restos pertenezcan a Lisset Melenciano, aunque la ubicación y las condiciones del hallazgo coinciden con la línea investigativa sobre su desaparición.

La investigación se mantienen abierta

La Policía y el Ministerio Público reiteran su compromiso con la investigación exhaustiva y el esclarecimiento del caso.