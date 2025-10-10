×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
La Romana
La Romana

Roban cargamento de cobre en La Romana; autoridades lo recuperan

Los responsables del robo abandonaron el vehículo y huyeron para evitar ser arrestados

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Roban cargamento de cobre en La Romana; autoridades lo recuperan
Los tubos de cobre industrial hallados dentro de un vehículo abandonado en La Romana tras un robo.
(FUENTE EXTERNA)

Agentes de la Subdirección Regional Este de Investigación (Dicrim) recuperaron un importante cargamento de cobre industrial que había sido sustraído de una empresa en la provincia La Romana.

Abandonaron el vehículo

Según el informe policial, los agentes localizaron un vehículo Toyota Highlander abandonado de forma sospechosa. Al inspeccionarlo, encontraron en la parte trasera 72 tubos de cobre de 32 pulgadas de largo, los cuales coincidían con los reportados como robados por la empresa afectada.

Expandir imagen
Infografía
Vehículo abandonado donde las autoridades hallaron los tubos de cobre sustraídos en La Romana. (FUENTE EXTERNA)
  • Las investigaciones preliminares indican que los presuntos responsables del hurto notaron la presencia de una patrulla policial y, en su intento por escapar, abandonaron el vehículo con toda la carga para huir a pie y evitar ser arrestados.

El Dicrim continúa con las indagatorias para identificar y apresar a los implicados, así como determinar si existe una red dedicada al robo y comercialización de material industrial en la zona.

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.