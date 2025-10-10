Roban cargamento de cobre en La Romana; autoridades lo recuperan
Los responsables del robo abandonaron el vehículo y huyeron para evitar ser arrestados
Agentes de la Subdirección Regional Este de Investigación (Dicrim) recuperaron un importante cargamento de cobre industrial que había sido sustraído de una empresa en la provincia La Romana.
Abandonaron el vehículo
Según el informe policial, los agentes localizaron un vehículo Toyota Highlander abandonado de forma sospechosa. Al inspeccionarlo, encontraron en la parte trasera 72 tubos de cobre de 32 pulgadas de largo, los cuales coincidían con los reportados como robados por la empresa afectada.
- Las investigaciones preliminares indican que los presuntos responsables del hurto notaron la presencia de una patrulla policial y, en su intento por escapar, abandonaron el vehículo con toda la carga para huir a pie y evitar ser arrestados.
El Dicrim continúa con las indagatorias para identificar y apresar a los implicados, así como determinar si existe una red dedicada al robo y comercialización de material industrial en la zona.