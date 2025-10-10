Roban cargamento de cobre en La Romana; autoridades lo recuperan

Los tubos de cobre industrial hallados dentro de un vehículo abandonado en La Romana tras un robo. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Subdirección Regional Este de Investigación (Dicrim) recuperaron un importante cargamento de cobre industrial que había sido sustraído de una empresa en la provincia La Romana.

Abandonaron el vehículo

Según el informe policial, los agentes localizaron un vehículo Toyota Highlander abandonado de forma sospechosa. Al inspeccionarlo, encontraron en la parte trasera 72 tubos de cobre de 32 pulgadas de largo, los cuales coincidían con los reportados como robados por la empresa afectada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/vehiculo-d82b08be.jpg Vehículo abandonado donde las autoridades hallaron los tubos de cobre sustraídos en La Romana. (FUENTE EXTERNA)

Las investigaciones preliminares indican que los presuntos responsables del hurto notaron la presencia de una patrulla policial y, en su intento por escapar, abandonaron el vehículo con toda la carga para huir a pie y evitar ser arrestados.

El Dicrim continúa con las indagatorias para identificar y apresar a los implicados, así como determinar si existe una red dedicada al robo y comercialización de material industrial en la zona.

