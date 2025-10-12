×
hombre mata esposa y suegra
hombre mata esposa y suegra

Hombre mata a tiros a su esposa de 65 años y a su suegra de 87 y se suicida en El Milloncito

Los occisos son Mayra Martínez Romero (65 años), Doris Librada Martínez Romero (87) y Nelson Félix Miranda Hermida

Expandir imagen
Hombre mata a tiros a su esposa de 65 años y a su suegra de 87 y se suicida en El Milloncito
Todos los occisos vivían en la misma casa, ubicada en El Milloncito. Miembros de la Policía en la escena. (FUENTE EXTERNA)

Una mujer de 65 años y su madre de 87 fueron asesinadas a tiros este domingo por el esposo de la primera, quien luego se suicidó de la misma manera, en un hecho ocurrido en el sector El Milloncito, en el Distrito Nacional.

Un reporte de la Policía Nacional indica que las víctimas son Mayra Martínez Romero (65 años), Doris Librada Martínez Romero (87) y Nelson Félix Miranda Hermida. Todos residían en la misma vivienda.

El hecho ocurrió a las 12:30 del mediodía en la calle 10 del referido sector, indica el informe policial. El documento agrega que, antes de cometer el hecho, el hombre llamó a un hijo y le convocó a la casa, pero cuando éste llegó ya había ocurrido la tragedia.

Dice que las dos mujeres fallecieron en el lugar de la agresión por hemorragia lateral causada por un proyectil de arma de fuego.

