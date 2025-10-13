Detienen a dos hombres por estafar con tarjetas bancarias al comediante Ñonguito y otras personas

Los detenidos, José Miguel de la Cruz Sánchez e Isaías Otinwardin Durán, ambos residentes en el municipio Santo Domingo Este, señalados como responsables de estafar a varios ciudadanos mediante la modalidad conocida como "cambiazo" de tarjetas bancarias. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó la detención de dos hombres señalados como responsables de estafar a varios ciudadanos mediante la modalidad conocida como "cambiazo" de tarjetas bancarias, entre las víctimas figura el comediante Félix Tejeda, conocido como "Ñonguito".

Los detenidos fueron identificados como José Miguel de la Cruz Sánchez e Isaías Otinwardin Durán, ambos residentes en el municipio Santo Domingo Este.

Según las autoridades, durante la investigación se recuperó parte de los productos adquiridos con la tarjeta sustraída a Tejeda, en un hecho ocurrido en un cajero automático de un supermercado ubicado en la avenida República de Colombia, Distrito Nacional. Entre los artículos recuperados se encuentran varias bebidas alcohólicas.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, el operativo fue ejecutado por agentes del Departamento Operativo II de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Dicrim), en coordinación con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, lo que permitió identificar y ubicar el vehículo utilizado por los sospechosos.

Decenas de tarjetas incautadas

Durante la intervención, fueron incautadas 30 tarjetas bancarias pertenecientes a distintas entidades financieras, presuntamente usadas en otros fraudes.

Los detenidos admitieron dedicarse a realizar el "cambiazo" en cajeros automáticos, abordando a ciudadanos bajo el pretexto de ayudarlos con transacciones fallidas y sustituyendo sus tarjetas para efectuar compras fraudulentas.

En seguimiento a la investigación, se localizó un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas, cuyo propietario entregó voluntariamente cinco cajas de productos adquiridos mediante las estafas.

Los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar si hay más integrantes de esta red delictiva.