Ultiman joven para despojarlo de sus pertenencias en Hato Mayor

Imagen ilustrativa de la escena de un hecho. Identifican como Cristopher Hesmil Severino, el joven que perdió la vida durante un asalto en Hato Mayor. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven perdió la vida la noche del domingo, tras recibir un disparo en medio de un supuesto atraco ocurrido en la carretera de Yerba Buena, en el municipio de Hato Mayor.

La víctima fue identificada como Cristopher Hesmil Severino, de 22 años, quien falleció a causa de una herida de arma de fuego con entrada en por el omóplato derecho y salida por la costilla izquierda según certificó el médico legista.

Investigan el hecho

Mientras que, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

La Policía Nacional informó que se encuentra investigando el hecho con el propósito de esclarecer las circunstancias y dar con el paradero de los responsables.