Ya van 50 mujeres asesinadas este 2025; hay cuatro suegras

En el sector El Millón un hombre mató a su esposa y a su suegra, el pasado fin de semana. ( FUENTE EXTERNA )

Los feminicidios en República Dominicana han adquirido dimensiones devastadoras en 2025. Ya no se trata solo de hombres que asesinan a sus parejas, ahora, la violencia se expande a hijos, suegras y hasta nueras, dejando familias enteras borradas en cuestión de minutos.

Según los registros de la Fundación Vida Sin Violencia, en lo que va de año, se reportan 50 feminicidios íntimos con 64 huérfanos en el país.

Entre estas tragedias, reportes de prensa confirman al menos cuatro feminicidios múltiples en los que la mujer fue asesinada junto a su madre. Cada vez es más frecuente esta modalidad, conocida como violencia vicaria, en la que el agresor intenta aniquilar a todos los miembros del entorno que asocia con la víctima.

El caso más reciente ocurrió el pasado 12 de octubre, en El Milloncito, Distrito Nacional, cuando Nelson Félix Miranda Hermida, de 79 años, mató a su esposa Mayra Martínez Romero y a su suegra Doris Librada Martínez Romero, de 87 años, antes de suicidarse.

El hombre llamó a un hijo y le convocó a la casa de “manera “urgente”, pero cuando este llegó, junto a otro hermano y su esposa, ya había ocurrido la tragedia,dejándolos a todos sumergidos en el dolor.

Otros casos recientes El 18 de enero, en La Vega, el segundo teniente de la Policía Juan Luis Jiménez Adames mató a su pareja Meylin Ariany Marte Rodríguez y a su suegra, Marisela Rodríguez Marte; además hirió a un hombre que se encontraba en la vivienda, convirtiéndose en el primer feminicidio de esta categoría.

El 1 de abril, en Nueva Jerusalén, en el municipio de Santo Domingo Este, el exoficial Fabio Montero Berigüete asesinó a su esposa, a su hijo y a su nuera, e hirió a otro de sus hijos, antes de quitarse la vida.

Así también en ese mes, un hombre en Herrera, Santo Domingo Oeste, mató a su suegra durante discusión con su pareja cuando esta intentaba evitar que el agresor asesinara a su hija.

El 18 de junio, en Los Alcarrizos, Waldy Vásquez asesinó a su pareja Ruth Altagracia Santos y al hijo de ella, un niño de ocho años. El agresor murió poco después de su detención tras resultar herido.

El 9 de julio, el capitán del Ejército Samuel Mora Alcántara (49 años) mató a su expareja y a la madre de esta, antes de suicidarse en Sabana Perdida.