Rescatan mujer raptada durante 16 horas en Montecristi; fue golpeada y apuñalada por expareja

Dos hombres fueron apresados por la Policía Nacional tras ser señalados como los responsables del rapto y agresión física de una mujer identificada como K.A.R.G., en un hecho que ha causado gran conmoción en el municipio de Las Matas de Santa Cruz de la provincia Montecristi.

La víctima fue hallada en el sector La Recta de Sanita, en la misma provincia, luego de haber permanecido secuestrada por cerca de 16 horas, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con el diagnóstico médico, R.G. presenta trauma contuso en la cara y la espalda, hematomas y laceraciones en el rostro y labios, así como heridas cortantes en una mano y en el muslo izquierdo, producto de la agresión.

Los detenidos

Los presuntos autores fueron identificados como Cornelio Sarita Hernández, de 40 años, expareja de la víctima, y Joan Arturo Díaz Sánchez, de 30 años, ambos residentes en Las Matas de Santa Cruz.

Según el informe policial, ambos fueron arrestados tras una persecución mientras intentaban escapar a bordo de una motocicleta Suzuki AX100, color negro.

Investigaciones preliminares indican que Sarita Hernández había sido condenado anteriormente a cinco años de prisión, aunque solo cumplió uno antes de ser liberado recientemente.

Las autoridades informaron que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, mientras la víctima recibe atenciones médicas y acompañamiento psicológico.

Lo ocurrido, según la víctima

La víctima relató que ella se encontraba sentada en una banca de lotería, como a las seis de la tarde de ayer lunes, cuando llegó su expareja acompañado de otro muchacho, un joven que supuestamente es su sobrino.

"Me agarraron por el cabello", narró. "Yo traté de irme, pero se dieron contra la puerta y, aunque intenté cerrarla, no pude, porque eran dos y me seguían jalando por los cabellos. Fue mi expareja quien me agarró y me obligó a subir al vehículo. El otro muchacho también participó. Me llevaron hacia los alrededores de un río, y luego me metieron en un monte. Allí me dio muchos golpes y varias puñaladas".

Dijo que la Policía la encontró. "Ellos (las autoridades) estaban detrás de mi desde anoche. Yo le dije a un vecino mío, que tiene familia allá en La Recta, que avisara que yo estaba allá. Entonces, como la Policía ya me estaba buscando, fue así como dieron conmigo".

Indignación

El caso ha generado gran indignación entre los residentes de la zona, quienes piden justicia y mayor protección para las mujeres víctimas de violencia.