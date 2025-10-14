Arrestan hombre por robo en Catedral de Santiago; recuperan cables eléctricos y tuberías

José Rafael Sosa Sosa, el hombre de 49 años que resultó detenido por el robo en la Catedral Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este martes que fueron recuperados parte de los cables eléctricos y tuberías de cobre sustraídos del sistema de enfriamiento de la Catedral Santiago Apóstol el Mayor, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad.

Por el hecho fue detenido José Rafael Sosa Sosa, conocido como Alexis el Cacú, de 49 años, quien, según la uniformada, confesó haber cometido el robo.

De acuerdo con el informe policial, el detenido también admitió haber vendido las piezas de bronce y los cables en una metalera ubicada en el sector Villa Rosa I.

Encuentran evidencias

Asimismo, establece que en las cercanías del templo los agentes hallaron un saco blanco con fragmentos de cables pelados y quemados, presumiblemente vinculados al hurto.

El robo ocurrió durante la madrugada del jueves 10 de octubre, cuando los responsables penetraron al área anexa del templo, donde se encuentran las instalaciones del sistema de aire acondicionado.

Los responsables sustrajeron componentes metálicos de alto valor y provocaron daños al sistema de climatización del recinto religioso.

Autoridades eclesiásticas informaron que la reparación del sistema costará alrededor de 300 mil pesos.

La Policía indicó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para los fines legales correspondientes.