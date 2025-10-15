Policía desmantela banda que robaba y vendía motocicletas en San Juan

Las autoridades ocuparon varias motocicletas con denuncias de robo, incluyendo modelos Bajaj Platina de distintos colores, además de unidades marca Tauro Nitro, Haojue Xpress y TVS. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este miércoles que desarticuló una estructura criminal dedicada al robo y comercialización ilegal de motocicletas en la provincia San Juan.

La institución explicó que durante el operativo fueron arrestados cinco hombres identificados como Emmanuel Montero Montero (19 años), Carlo Manuel de la Rosa, alias Carlito (31), Gabriel Turbi Cuevas, alias Gabi Mocha (32), Joel Encarnación Guzmán, alias Teletuvi (27) y Markin de León Mateo (38). Todos residentes en diferentes sectores de la provincia.

"Parte de los vehículos fueron recuperados en la parte trasera de una de las residencias intervenidas", explicó la Policía en una nota de prensa.

Asimismo, fue incautada una motocicleta utilizada para cometer los atracos, junto a un arma de fuego tipo pistola de fogueo, marca PFAM9B, calibre 4.5 mm.

Confesaron el hecho

De acuerdo a la uniformada, durante los interrogatorios, los detenidos confesaron su participación en los hechos delictivos y detallaron que las motocicletas robadas eran entregadas a un cobrador de guaguas en el kilómetro 3 de la carretera San Juan-Las Matas de Farfán, quien a su vez las vendía a un ciudadano haitiano.

Según las investigaciones, éste realizaba los pagos en efectivo o con pacas de marihuana.

Los implicados también admitieron haber despojado de sus motocicletas a varios ciudadanos, incluyendo a una mujer residente en el sector Las Cañitas y a un hombre del distrito municipal de Sabana Alta.

La Policía indicó que el ciudadano haitiano involucrado está siendo identificado para proceder conforme a la ley.

Mientras tanto, los cinco detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.