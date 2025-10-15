Hombre interviene en discusión por accidente de tránsito y lo matan de un tiro en Higüey

Accidente de tránsito. Los técnicos de la Policía Científica recolectaron cuatro casquillos calibre 9 milímetros como evidencia. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Un hombre perdió la vida y un menor de edad resultó herido de bala durante un violento incidente ocurrido este miércoles en el sector Villa Cerro, municipio Higüey, provincia La Altagracia. La víctima recibió el tiro cuando intervino para mediar en una discusión por un accidente de tránsito.

La víctima mortal fue identificada como Jahaziel Benjamín Valdez, de 38 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Nuestra Señora de La Altagracia, tras sufrir una herida de proyectil de arma de fuego en el abdomen, según el acta de levantamiento de cadáver emitida por la doctora Ruth Almánzar, médico legista.

En el mismo hecho resultó herido un adolescente de 16 años, quien fue ingresado en la sala de cirugía del referido hospital con diagnóstico de herida por proyectil de arma de fuego, choque hipovolémico grado I y trauma toracoabdominal penetrante con neumotórax asociado.

Disputa tras accidente de tránsito

De acuerdo con el informe policial, los hechos se produjeron alrededor de la 1:40 de la tarde, luego de una disputa originada por un accidente de tránsito entre una mujer identificada como Diosmery Polanco Mejía y otro hombre que la chocó en su motocicleta.

Tras el incidente, el esposo de Polanco, Jerlyn Junior Pérez Ortiz, intervino en el conflicto, lo que desencadenó una agresión violenta por parte de varios individuos.

Según las declaraciones de Polanco, uno de los agresores llegó acompañado de otro sujeto a bordo de una motocicleta negra y atacó a su esposo con un puñal.

Minutos después, se sumó un tercer individuo, quien habría disparado varias veces, impactando fatalmente a Valdez, que se encontraba en el lugar y trató de intervenir para detener la agresión.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/whatsapp-image-2025-10-15-at-90930-pm-1-7978f5ec.jpeg Evidencia recolectada. (FUENTE EXTERNA)

Evidencia recolectada

En la escena del hecho, los técnicos de la Policía Científica recolectaron cuatro casquillos calibre 9 milímetros como evidencia.

El Ministerio Público asumió la investigación junto a los agentes de Homicidios para identificar y dar con el paradero de los implicados y esclarecer las circunstancias del hecho.

Te puede interesar La masacre de La Barranquita y una investigación que aún no concluye