La Policía Nacional informó que fue detenido un hombre señalado de herir con una arma de perdigones a dos personas durante un incidente bajo investigación ocurrido la tarde de este jueves en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La institución indicó que se trata de Alexander Jiménez Galván, de 35 años, residente en Santo Domingo Oeste, cuya detención se produjo momentos después del suceso "gracias a la colaboración de personal que labora en la citada universidad".

El detenido recibe atenciones médicas, ya que en medio del incidente recibió golpes contusos, incluyendo una herida en la cabeza.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/detenido-en-la-uasd-368279ce.jpg Alexander Jiménez Galván, de 35 años, es trasladado por agentes de la Policía. (FUENTE EXTERNA)

Los heridos son dos empleados de la universidad, del departamento de seguridad. Uno de ellos es Liger Hernández, quien es intervenido en el Centro Médico Cubano. El otro fue identificado solo como "Manpirín".

Investigan el incidente

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, asumió las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos.

El detenido fue recibido bajo custodia por personal policial, adscrito al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (Homicidios), con asiento en el Palacio de la Policía Nacional, desde donde fue trasladado a un centro de salud para recibir atenciones médicas por las heridas y golpes que presenta.

La uniformada dijo que las investigaciones se amplían con el objetivo de determinar el origen del conflicto, las motivaciones del hecho y la posible participación de otras personas, en coordinación con el Ministerio Público.

