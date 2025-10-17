Disputa por un pasajero termina en tragedia: mototaxista mata a otro a palos en La Altagracia

Fotografía de archivo que muestra a un hombre fallecido tendido en el pavimento. ( ARCHIVO/ DIARIO LIBRE )

Una acalorada discusión entre dos mototaxistas por el turno de un pasajero terminó en tragedia la noche del miércoles 15 de octubre en la avenida España, comunidad Friusa, provincia La Altagracia, cuando uno de los involucrados agredió mortalmente a su compañero de trabajo.

La víctima fue identificada como Joseph Belfond, de 46 años, de nacionalidad haitiana y residente en el sector Altos de Friusa, quien laboraba como mototaxista en la empresa de transporte "Poppi Exprés".

Belfond falleció alrededor de la 1:29 de la madrugada de ayer mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Público de Verón-Punta Cana, a causa de un trauma cráneo-encefálico severo y paro cardiorrespiratorio, según el diagnóstico del médico de turno.

El agresor fue identificado como José Fría, también mototaxista de la misma compañía y residente en el sector El Chame de Friusa.

El hecho

Testigos narraron que ambos hombres sostuvieron una fuerte discusión porque Fría le habría "quitado el turno" a Belfond para transportar a un pasajero.

La disputa escaló rápidamente a los empujones y ofensas verbales, hasta que el presunto agresor tomó un palo y golpeó a su compañero, provocándole heridas graves.

Las autoridades pertinentes acudieron al lugar de los hechos y posteriormente a la morgue de un centro médico para realizar el levantamiento del cuerpo.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en la provincia San Pedro de Macorís para fines de autopsia.

La Policía Nacional y el Ministerio Público tienen el caso bajo investigación para localizar y someter a la justicia al presunto responsable del delito.