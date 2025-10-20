Muere anciano tras chocar su motocicleta con un caballo en carretera de El Seibo
La víctima fue identificada como Rúben Silvestre Zorrilla, de 78 años
Un hombre perdió la vida, tras impactar su motocicleta con un caballo en la altura del kilómetro 4 de la carretera El Seibo, próximo al puente de los gallos.
La víctima fue identificada como Rúben Silvestre Zorrilla, de 78 años, quien murió en el lugar del accidente tras los fuertes golpes que recibió por el impacto del choque.
- Zorrilla residía en Cibahuete (Los Chivos) de la provincia de El Seibo.
Al lugar del accidente acudieron las autoridades competentes para realizar los levantamientos de lugar.