Detienen a tres acusados de robar motocicletas y envenenar perros

Momento en que un agente coloca las esposas a un hombre apresado. Tres personas fueron arrestadas por robo de motocicletas. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Miembros de la División de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Loma de Cabrera, en coordinación con el Departamento de Recuperación de Vehículos Robados de Santo Domingo Oeste y la Policía Preventiva, apresaron a tres personas acusadas de integrar una presunta red dedicada al robo de motocicletas.

Según el informe policial, los sospechosos penetraban a viviendas en distintos sectores del Gran Santo Domingo, donde presuntamente envenenaban perros para facilitar los robos.

Los detenidos fueron identificados como Prince Hidalgo, haitiano de 19 años; Escarlin Liberato de la Cruz, dominico-haitiano de 25, y Franklin Taveras Hernández, dominicano de 46. Todos residen en el sector Pueblo Nuevo, en el municipio Loma de Cabrera.

La operación

El operativo se realizó tras la denuncia del ciudadano venezolano Luis Javier Rivero, quien reportó el robo de su motocicleta Loncin Pruss 200, color negro, sustraída de su residencia en el sector Villa Pantoja, Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con la investigación, los delincuentes trasladaban las motocicletas robadas desde la capital hacia Loma de Cabrera en autobuses de la empresa Transporte del Cibao, para luego cruzarlas a Haití.

Por disposición de la magistrada Yeisyn Alcántara, los detenidos fueron trasladados a Santo Domingo Oeste, jurisdicción donde ocurrieron los robos. Las autoridades informaron que se amplía la investigación para determinar si existen más personas involucradas en la red y proceder a su sometimiento judicial.