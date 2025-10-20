Policía mata hombre y hiere dos en San Cristóbal; dice grupo había robado taxi y herido a conductor

La Policía Nacional señala que reafirma su compromiso de proteger la vida, el orden y la seguridad ciudadana. ( FUENTE EXTERNA )

La Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional informó este lunes que una persona falleció y dos resultaron heridas tras supuestamente enfrentar una patrulla policial en momentos en que los agentes daban seguimiento a un vehículo reportado como robado, luego de un asalto a mano armada en el sector Hato Damas, provincia San Cristóbal.

Según el informe preliminar, los agentes fueron alertados por el operador de radio sobre un ciudadano herido por proyectil de arma de fuego, identificado como José Eduardo García Capellán, de 37 años, quien ofrecía servicio de transporte "Indriver".

Conforme a una nota de prensa de la Policía, la víctima fue despojada de su vehículo, teléfono celular, documentos y dinero por tres individuos armados que posteriormente emprendieron la huida.

Te puede interesar Policía mata en Villa Duarte a joven buscado por herir de bala a cabo de la institución

Seguimiento satelital

Dijo que mediante seguimiento satelital (GPS), los agentes ubicaron el vehículo sustraído en la entrada de Cambita, donde, según la Policía, los sospechosos abrieron fuego contra la patrulla, impactando la unidad policial.

"En defensa legítima, los miembros de la Dicrim repelieron la agresión, resultando heridos Luis Alberto Lara Dionicio (alias "Andy"), de 18 años, y Alexander Gómez Álvarez, de 23, un tercero, identificado como Juan Manuel García Corporán, alias "El Menor" o "Juampas", de 22 años, falleció mientras recibía atenciones médicas", refiere la institución.

Evidencias y antecedentes

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, en el lugar fueron ocupados el vehículo robado, una pistola marca Taurus calibre 9 mm con serie No. TAP75366, tres casquillos, una cartera con documentos personales de la víctima y dos teléfonos celulares.

El arma figura como propiedad del cabo Nelson Aníbal Batista Díaz, quien había denunciado su robo el 12 de mayo de 2022. El agente confirmó que los ahora apresados fueron los responsables de despojarlo de su arma de reglamento.

La Policía también confirmó que Alexander Gómez Álvarez era buscado mediante varias órdenes de arresto en San Cristóbal, Baní y Santo Domingo por distintos delitos.

Los dos detenidos fueron puestos bajo control del Ministerio Público, mientras las autoridades continúan las investigaciones sobre la red delictiva a la que pertenecían.