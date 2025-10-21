"Usted me tiene harta": la respuesta de un policía a mujer que pedía información de hijo asesinado

Juana Isabel Fernández, madre que clama justicia tras el asesinato de su hijo, José Miguel Fernández, hallado muerto a puñaladas dentro de la casa de su expareja en Santo Domingo Oeste. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

"Ya usted me tiene harta con esto", fue la respuesta que, según denuncia Juana Isabel Fernández, recibió de los agentes policiales de la Dirección de Investigaciones (Dicrim) cuando acudió al destacamento de Las Caobas, en el municipio Santo Domingo Oeste, para preguntar por el caso y los detenidos ante el asesinato de su hijo, José Miguel Fernández. El joven fue hallado muerto a puñaladas dentro de la casa de su expareja la mañana de ayer.

La progenitora, llena de dolor, aseguró que lejos de recibir orientación de los uniformados, fue tratada con desprecio, siendo ella y su familia objeto de supuestas burlas y malos tratos por parte de los agentes.

"Yo fui y les expliqué que esa señora (expareja de mi hijo) fue a mi casa después de que supuestamente estaba presa, buscando un pasaporte. El día antes la vimos en el destacamento detenida con su celular, chateando. Y estoy diciéndole todo eso a los policías y preguntándole sobre la persona prófuga, y me dice uno de ellos: 'Doña, usted me tiene harta con eso', como si yo fuese un animal me lo dijo. Y le dije amigo, discúlpeme, el dolor es mío, bájese, el dolor es mío´", relató Fernández entre lágrimas.

Un crimen planificado, según la familia

José Miguel Fernández fue asesinado mientras se encontraba acostado en una habitación, informó la Policía Nacional.

De acuerdo, al testimonio de su madre, el joven habría acudido engañado a la casa de su expareja, tras recibir una llamada que alegaba que una hija pequeña de la mujer estaba enferma.

"Ella me lo llevó engañado, diciendo que la niña estaba apretada. Cuando él subió, se quedó allá. No sabemos qué pasó, pero ella le metió una puñalada, según creemos, porque ella anteriormente decía que lo mataría, se confabuló con el vecino, con quien también mantenía una relación, para terminar el trabajo", narró.

Juana cuestionó los argumentos de la expareja de su hijo, quien presuntamente señaló en su declaración que un vecino, identificado por la Policía como Yoenly Amalfis Figueredo Joran, habría cometido el crimen irrumpiendo en la vivienda y, sin mediar palabras, ocasionándole múltiples heridas de arma blanca que le provocaron la muerte en el acto. Sin embargo, para esta familia el testimonio es incongruente debido a los cambios de versión.

"Ella dice varias versiones; en una de ellas es que salió a llevar la niña a la escuela a las seis de la mañana. Eso es mentira, porque ella había llevado las niñas para otro lugar el día antes. A mi hijo le escondieron la ropa; las paredes tenían sangre, como que intentó salir y luchó, pero fue en vano", dijo.

El cuerpo del joven fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca, entre ellas una en sus genitales. La familia sostiene que el ataque fue premeditado.

Ante esta situación, la madre relató que, al exigir que se hiciera justicia contra ambos implicados, los agentes supuestamente les advirtieron que debían elegir a cuál de los dos someter, pues si señalaban a uno, el otro quedaría en libertad, una respuesta que le provocó profunda indignación.

"Si los dos son cómplices, los dos tienen que pagar. No puede ser que uno quede libre. Eso fue una muerte planificada. Entre cuatro policías me dijeron: ´Si la culpamos a ella, el otro queda libre´. Pero si los dos son culpables, ¿por qué sale uno y el otro no?", cuestionó la señora.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/21/21102025-asesinato-en-el-palmar-de-herrera-10-dda37502.jpg Fachada de la vivienda con una lona azul en el sector El Palmar de Herrera, Santo Domingo Oeste. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

A su vez, Juana expresó que la mujer habría dicho que era amiga de varios agentes de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim), por lo que no tenía miedo. Esto despertó las dudas entre los parientes de la víctima.

Amenazas previas

La madre describió que su hijo mantenía una relación marcada por agresiones, celos y amenazas de la mujer tras la ruptura.

"Esa mujer venía aquí a vocearle: 'yo te voy a matar'. Una vez vino y le tiró con un pilón, con una lima filosa, yyo le dije: ¿En mi propia casa tú me vas a matar a mi hijo?, desde entonces le advertí que no la mirara más como mujer", recordó.

Según Fernández, su hijo Miguel había decidido terminar la relación y le había dicho a la familia que no quería volver con ella.

"Él me dijo: 'Mire doña, no quiero saber más de esa mujer, dígale que yo no quiero nada con ella'", expresó.

"Mi hijo era un muchacho bueno"

Juana Isabel Fernández asegura que su hijo "era un muchacho bueno", una versión que corroboran vecinos del sector.

Describen a José Miguel como un joven trabajador, dedicado a su familia y querido en la comunidad.

"Era serio, criado aquí, no se metía con nadie. Si veía a alguien con problemas, lo llevaba al hospital sin cobrar un peso. El barrio entero está dolido", contó Carolina Candelario.

La madre pidió al jefe de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, que intervenga personalmente en el caso y garantice que se investiguen las actuaciones de los agentes del destacamento.

"Aquí lo que hay son policías corruptos, pero yo no me voy a cansar. Quiero justicia para mi hijo, porque él no era un delincuente, era un hombre de trabajo", dijo entre sollozos.