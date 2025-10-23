Policía crea comisión para investigar muerte de joven hallado apuñalado en casa de su expareja

La señora Juana Isabel Fernández, madre del joven asesinado junto a su familia y un agente de la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional anunció este jueves la conformación de una comisión especial para investigar la muerte de José Miguel Fernández, un joven que fue encontrado con varias heridas de arma blanca dentro de la vivienda de su expareja, ubicada en el sector Las Caobas, del municipio Santo Domingo Oeste.

El anuncio se produjo dos días después de que la madre del fallecido, Juana Isabel Fernández, denunciara que tanto ella como otros familiares fueron objeto de burlas y malos tratos por parte de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), cuando acudieron a solicitar información sobre las circunstancias en que murió su hijo.

Según una nota de prensa de la institución, la comisión fue dispuesta por el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, y estará integrada por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y del Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidios).

La Policía explicó que este equipo tiene el mandato de garantizar transparencia, objetividad y celeridad en cada fase del proceso investigativo.

Investigará la denuncia del matrato

Con relación a la denuncia de los familiares, el comunicado indica que el Inspector Adjunto de la Policía Nacional en Santo Domingo Oeste fue instruido para verificar el trato recibido en el destacamento correspondiente y asegurar el cumplimiento estricto de los protocolos de atención ciudadana.

"El mayor general Guzmán Peralta reiteró que la Policía Nacional no tolerará conductas inapropiadas ni violaciones a los procedimientos institucionales, y advirtió que, de comprobarse alguna actuación irregular, se aplicarán las sanciones disciplinarias correspondientes", indica la nota.

Asimismo, la institución expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares del joven Fernández y reafirmó su compromiso de trabajar junto al Ministerio Público para el total esclarecimiento del caso y la identificación de los responsables, tanto materiales como intelectuales.

"Nuestra misión es servir con respeto, empatía y profesionalismo. Cada denuncia ciudadana será atendida con el rigor y la sensibilidad que merece", manifestó el director general de la Policía Nacional.

Familia denuncia que el crimen fue planificado

De acuerdo con la versión preliminar de la Policía, José Miguel Fernández fue asesinado mientras se encontraba acostado en una habitación.

Su madre sostiene que el joven habría acudido engañado a la casa de su expareja, tras recibir una llamada en la que le informaban que una de las hijas de la mujer estaba enferma.

"Ella me lo llevó engañado, diciendo que la niña estaba apretada. Cuando él subió, se quedó allá. No sabemos qué pasó, pero creemos que ella fue quien le dio la puñalada. Ella decía antes que lo mataría, y pensamos que se confabuló con el vecino, con quien también tenía una relación, para terminar el trabajo", relató la madre del joven.