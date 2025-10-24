Un hombre ultima a su pareja e intenta quitarse la vida en Guachupita

Escena de un hecho. Hombre que ulitmó a su pareja y posteriormente intentó quitarse la vida se encuentra bajo custodia policial. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Un hombre mató a su pareja y posteriormente intentó quitarse la vida dentro de una vivienda, en un hecho ocurrido este viernes en el sector Guachupita, del Distrito Nacional.

La víctima fue identificada como Elianni Rodríguez Puello, mientras que el presunto agresor es José Luis Vilorio, de 29 años de edad. Según informaciones preliminares, el hombre utilizó un arma blanca para cometer el crimen y tras el hecho, se habría autoinfligido heridas.

Bajo custodia policial

Al lugar se presentaron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 y miembros de la Policía Nacional, quienes trasladaron al hombre al Hospital Moscoso Puello, donde permanece bajo custodia policial recibiendo atenciones médicas, según informó el vocero de la institución, Diego Pesqueira.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del agresor quien presentaba heridas cortantes en el cuello.

En un video que circula en redes sociales se observa la llegada de las unidades de emergencia y de los agentes policiales, quienes se encuentran realizaron el levantamiento de la escena.