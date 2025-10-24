×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Guachupita
Guachupita

Un hombre ultima a su pareja e intenta quitarse la vida en Guachupita

El hombre fue trasladado a un centro de salud, donde permanece bajo custodia policial

    Expandir imagen
    Un hombre ultima a su pareja e intenta quitarse la vida en Guachupita
    Escena de un hecho. Hombre que ulitmó a su pareja y posteriormente intentó quitarse la vida se encuentra bajo custodia policial. (IMAGEN ILUSTRATIVA)

    Un hombre mató a su pareja y posteriormente intentó quitarse la vida dentro de una vivienda, en un hecho ocurrido este viernes en el sector Guachupita, del Distrito Nacional.

    La víctima fue identificada como Elianni Rodríguez Puello, mientras que el presunto agresor es José Luis Vilorio, de 29 años de edad. Según informaciones preliminares, el hombre utilizó un arma blanca para cometer el crimen y tras el hecho, se habría autoinfligido heridas. 

    RELACIONADAS

    Bajo custodia policial

    Al lugar se presentaron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 y miembros de la Policía Nacional, quienes trasladaron al hombre al Hospital Moscoso Puello, donde permanece bajo custodia policial recibiendo atenciones médicas, según informó el vocero de la institución, Diego Pesqueira.

    Hasta el momento se desconoce el estado de salud del agresor quien presentaba heridas cortantes en el cuello. 

    En un video que circula en redes sociales se observa la llegada de las unidades de emergencia y de los agentes policiales, quienes se encuentran realizaron el levantamiento de la escena.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.