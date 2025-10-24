Policía Nacional persigue a sospechoso de herir a seis personas durante un "teteo" en SDE

La Policía Nacional persigue a Hancer Manuel Lantigua Pérez alias "La Bolanta" y/o El Gatillero. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este viernes que activó la búsqueda de Hancer Manuel Lantigua Pérez alias "la Bolanta" y/o "el Gatillero", quien es señalado como responsable de herir de balas a seis personas durante una "fiesta clandestina", denominada "teteo", en Santo Domingo Este.

El hecho ocurrió la noche del miércoles 23 de octubre, en el sector Los Pinos de Hainamosa.

De acuerdo con un documento de la Policía Nacional el supuesto autor del hecho utilizó un arma de fuego que portaba de manera ilegal.

Los heridos fueron identificadas como Rosa Arelis Tejada Tavárez (40 años), Amanda María Peña Carvajal (28), Perla Maciel Calderón Ramírez (24), Jesús Manuel Gómez López (27), Sixto Lorenzo Batista Espinal (a) Tuti, (38) y Ricauy Lebrón Montero (38), todos con heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

El reporte preliminar da cuenta de que el hecho se produjo en horas de la noche, durante la mencionada fiesta conocida como "teteo", realizada en plena vía pública, mientras caían fuertes lluvias provocadas por la tormenta "Melissa".

"En medio del evento, se originó una discusión entre varios de los presentes, que culminó cuando Lantigua Pérez realizó varios disparos con un arma de fuego, impactando a las seis personas", dice el reporte.

En el lugar del hecho fueron recolectados seis casquillos calibre 9 milímetros y dos proyectiles, los cuales están siendo analizados por la Policía Científica como parte de las evidencias levantadas.

La Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim), bajo la coordinación del Ministerio Público, mantiene abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y dar con el paradero del sospechoso, que se encuentran prófugo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/3682a761-b3a1-4215-b8fc-458f7e97dcce-ba0a896c.jpg

La Policía Nacional reiteró su llamado al fugitivo para que se entregue por la vía que consideren pertinente, y responda por el hecho que se le imputa.