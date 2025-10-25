Detienen al artista urbano “Kiko el Crazy” por alteración del orden público en el sector Los Mina

Fotografía del artista urbano Kiko el Crazy difundida por la Policía Nacional, tras su detención la madrugada de este sábado en el sector Los Mina, en el municipio Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó que fue detenido la madrugada de este sábado el artista urbano José Alberto Rojas Peralta, conocido como “Kiko el Crazy”, por su participación en un incidente de alteración del orden público registrado en el sector Los Mina, Santo Domingo Este.

El accionar de "Kiko el Crazy", conforme al reporte preliminar, es reincidente y violatorio a las disposiciones emitidas por el Gobierno y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ante el paso de la tormenta tropical Melissa por el país.

De acuerdo con el informe preliminar, siendo aproximadamente las 03:00 de la madrugada de este sábado, agentes policiales que realizaban labores preventivas en la calle 14 de Los Mina, donde detectaron una aglomeración considerable de personas, incluyendo menores de edad, consumiendo bebidas alcohólicas en plena vía pública.

Según las informaciones recopiladas, la concentración había sido convocada por el mencionado artista con el supuesto objetivo de grabar un video musical, sin contar con los permisos correspondientes ni respetar las restricciones vigentes.

Al momento de la intervención, varios de los presentes reaccionaron de manera agresiva, lanzando piedras y botellas contra la patrulla policial, poniendo en riesgo la integridad de los agentes y provocando una grave alteración del orden público.

Es reincidente

En el marco del Operación “Garantía de Paz 2.0” fue detenido el ciudadano Rojas Peralta, quien fue trasladado a la dotación policial del ensanche Felicidad para los fines legales correspondientes, bajo la supervisión del Ministerio Público.

Las autoridades informaron que, el jueves 23 de octubre de 2025, el urbano ya había protagonizado un evento similar de carácter clandestino en el mismo sector, desafiando las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades, evidenciando una conducta reincidente y contraria a la convivencia pacífica.

Compromiso institucional

La Policía Nacional reitera su compromiso con el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las disposiciones gubernamentales orientadas a la protección de vidas y bienes durante el desarrollo de la Tormenta Tropical Melissa.

Asimismo, exhorta a toda la ciudadanía a actuar con prudencia y responsabilidad, acatando las medidas preventivas dictadas por el COE y demás organismos del Estado, con el fin de preservar la paz y garantizar la integridad de todos los dominicanos.

El Operativo “Garantía de Paz 2.0 continuará ejecutándose en todo el territorio nacional con el despliegue de patrullajes reforzados, operativos de supervisión y acciones conjuntas con otras agencias del Estado, en aras de mantener la tranquilidad y la convivencia durante esta etapa de emergencia meteorológica.