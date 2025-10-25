Arrestan a la artista urbana "Masha" con dos paquetes de presunta marihuana en operativo policial

Fotografía de archivo de la artista urbana "Masha", quien fue apresada por la Policía Nacional porque supuestamente portaba dos paquetes de marihuana. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este sábado que la artista urbana Asly Mariel Victoriano, conocida artísticamente como "Masha", fue apresada junto a un hombre durante un operativo preventivo en el que fueron ocupados dos paquetes de un vegetal presumiblemente marihuana.

De acuerdo con el informe policial, la detención se produjo alrededor de las 11:00 de la noche del viernes 24 de octubre , cuando agentes realizaban labores de supervisión en la calle Licey esquina París , del sector Villa Francisca , en el Distrito Nacional .

"Masha" fue arrestada junto a Claudio Víctor Santana , quien la acompañaba en un vehículo marca Daihatsu Mira, color gris, placa AA82896 . Según el reporte, ambos se desplazaban a alta velocidad en actitud sospechosa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/whatsapp-image-2025-10-25-at-122024-pm-391d439d.jpeg Fotografía difundida por la Policía Nacional dedos paquetes de un vegetal presumiblemente marihuana decomisado por la Policía en el sector Villa Francisca, Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)

Intentaron huir

Una nota de prensa de la Policía Nacional detalla que, la artista urbana y su acompañante, al notar la presencia de los agentes, intentaron huir , pero fueron interceptados de inmediato.

Una nota de prensa de la Policía Nacional detalla que, durante la requisa, los uniformados encontraron en el baúl del vehículo dos paquetes envueltos en papel negro y transparente , que contenían un vegetal con características similares a la marihuana .

En el registro personal, a "Masha" se le ocupó una cartera roja con un celular y RD$100 pesos , mientras que a su acompañante se le decomisó un teléfono móvil y RD$50 pesos .

Ambos detenidos, junto con las evidencias, fueron trasladados a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para profundizar las investigaciones y establecer las responsabilidades legales correspondientes .

La Policía Nacional indicó que el procedimiento fue coordinado con el Ministerio Público como parte de los esfuerzos conjuntos para combatir el microtráfico de sustancias controladas en el país.