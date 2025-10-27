×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
La Romana
La Romana

Le robaron una cadena y 7,500 pesos; pero hirió de un disparo a uno de los asaltantes

El herido fue identificado como Marco Antonio Guerrero, de 28 años

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Le robaron una cadena y 7,500 pesos; pero hirió de un disparo a uno de los asaltantes
Miembros de la Policía Nacional realizan un levantamiento en el lugar del incidente, donde un asaltante resultó herido en La Romana. (FUENTE EXTERNA)

Un presunto antisocial resultó herido de bala luego de intentar asaltar a un ciudadano en el sector Villa Zorrilla, del municipio de Villa Hermosa, en la provincia La Romana.

El herido fue identificado como Marco Antonio Guerrero, de 28 años, quien junto a otro individuo, aún sin identificar, interceptó a Franklin Bladimir Eugenia Sánchez, de 44 años, cuando este llegaba a su residencia.

Según el informe preliminar, los asaltantes, a bordo de una motocicleta, presuntamente apuntaron con un arma de fuego a la víctima, despojándola de una cadena y de 7,500 pesos en efectivo. 

RELACIONADAS

Buscan a otro implicado 

  • Sin embargo, al intentar huir, Eugenia Sánchez, quien portaba una pistola con permiso legal, repelió la agresión realizando varios disparos que impactaron a Guerrero.

El herido fue trasladado al hospital público del municipio de Villa Hermosa, mientras las autoridades continúan la búsqueda del segundo implicado para ponerlo a disposición de la justicia. 

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.