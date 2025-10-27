Le robaron una cadena y 7,500 pesos; pero hirió de un disparo a uno de los asaltantes

Miembros de la Policía Nacional realizan un levantamiento en el lugar del incidente, donde un asaltante resultó herido en La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Un presunto antisocial resultó herido de bala luego de intentar asaltar a un ciudadano en el sector Villa Zorrilla, del municipio de Villa Hermosa, en la provincia La Romana.

El herido fue identificado como Marco Antonio Guerrero, de 28 años, quien junto a otro individuo, aún sin identificar, interceptó a Franklin Bladimir Eugenia Sánchez, de 44 años, cuando este llegaba a su residencia.

Según el informe preliminar, los asaltantes, a bordo de una motocicleta, presuntamente apuntaron con un arma de fuego a la víctima, despojándola de una cadena y de 7,500 pesos en efectivo.

Buscan a otro implicado

Sin embargo, al intentar huir, Eugenia Sánchez, quien portaba una pistola con permiso legal, repelió la agresión realizando varios disparos que impactaron a Guerrero.

El herido fue trasladado al hospital público del municipio de Villa Hermosa, mientras las autoridades continúan la búsqueda del segundo implicado para ponerlo a disposición de la justicia.