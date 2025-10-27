Empresa de transporte denuncia el robo de una guagua en Brisas del Este

Autobús Mitsubishi Fuso color azul/propiedad de Galtif Service S.R.L., robado el pasado viernes en la Calle Las Damas, sector Brisas del Este. ( FUENTE EXTERNA )

Un autobús de la compañía de transporte de personal Galtif Service S.R.L fue sustraído el pasado viernes 24 de octubre en el sector Brisas del Este, específicamente frente a un parqueo en la Calle Las Damas # 97, en el municipio Santo Domingo Este de la provincia Santo Domingo.

Según la denuncia presentada por Anthony Tavárez, propietario de la compañía, se trata de un Mitsubishi Fuso, modelo Rosa, año 2016, color azul/crema, placa 1071217, chasis BE637JK30216. Estaba estacionado frente al parqueo, donde ocurrió el hecho,alrededor de las 12:45 a.m. cuando un individuo desconocido lo sustrajo.

Anthony Tavárez informó que las cámaras de seguridad de vecinos captaron al sospechoso mientras cometía el robo. Asimismo, señaló que al autobús le falta el bumper trasero y que su costo en el mercando ronda los dos millones de pesos.

Policía busca al responsable

Las autoridades de la Policía Nacional han iniciado la investigación correspondiente, buscando pistas que permitan localizar el autobús y al responsable del hecho.

Hasta el momento, el vehículo sigue desaparecido y la empresa mantiene la colaboración con las autoridades para esclarecer el incidente.