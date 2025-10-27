×
La Romana
La Romana

Hombre mata a otro durante presunto intento de robo en La Romana

La víctima habría intentado asaltar al agresor, quien durante el forcejeo le quitó el arma y le causó la muerte

Hombre mata a otro durante presunto intento de robo en La Romana
Agentes de la Policía Nacional en el lugar del hecho en el sector Trasero de Maco, en La Romana, donde un hombre murió durante un presunto intento de robo. (FUENTE EXTERNA)

Un hombre mató a otro durante un presunto intento de robo ocurrido en el sector Nalga de Maco, en la provincia La Romana.

El presunto agresor fue identificado como Roberson Bonache, alias "Teckale", de 35 años, quien fue arrestado por agentes de la División de Crímenes y Delitos Contra las Personas (Homicidios).

Bonache fue localizado en el Hospital Público Arístides Fiallo Cabral, donde recibía atención médica por múltiples heridas.

El hecho

  • De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima, identificada como Andris Semaitre, de 27 años, habría intentado despojar a Bonache de sus pertenencias amenazándolo con un arma blanca. Según versiones iniciales, durante el forcejeo, el detenido logró arrebatarle el arma a Semaitre y le ocasionó heridas mortales.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de La Romana para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades continúan con las investigaciones del caso.

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.