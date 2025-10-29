×
Camión abandonado
Camión abandonado

VIDEO | Despojan a chofer de un camión con mercancía millonaria en Santiago y luego abandonaron el vehículo

El vehículo fue encontrado sin señales de saqueo

El caso es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook

Un camión cargado con mercancías valoradas en aproximadamente 10 millones de pesos fue encontrado abandonado en el municipio Licey al Medio, provincia Santiago, luego de que su conductor fuera despojado del vehículo a punta de pistola en la avenida Circunvalación Norte.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el vehículo contenía productos farmacéuticos, prendas de vestir, cosméticos, calzados y otros artículos destinados a Haití, y fue localizado sin señales de saqueo.

El conductor, quien solicitó mantener su identidad en reserva, relató que fue perseguido desde el municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel, por una yipeta blanca con luces de centella.

A punta de pistola

Según su testimonio, los ocupantes del vehículo -cuatro- se identificaron como agentes policiales al interceptarlo, y posteriormente lo obligaron, bajo amenaza de armas de fuego, a que entregara el camión.

La vocera de la Policía Nacional en SantiagoFiordaliza Popa Arias, informó que el hallazgo del vehículo fue posible gracias al levantamiento de las cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, lo que permitió ubicarlo casi 24 horas después del robo, ocurrido la noche del lunes 27 de octubre.

El camión permanece bajo custodia en el Área de Recuperación de Vehículos de la sede policial en Santiago, mientras las autoridades continúan las investigaciones.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, mantiene abiertas las pesquisas para identificar y capturar a los responsables del asalto.

 
Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.