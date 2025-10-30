VIDEO | Buscan a "John 42", joven acusado de herir a niña de nueve años en el sector Capotillo
La Policía Nacional persigue activamente a John Lariel Báez Álvarez, alias "John 42", señalado como el responsable de disparar un arma de fuego que terminó hiriendo gravemente a una niña de nueve años en el sector El Matadero de Capotillo, Distrito Nacional.
El hecho ocurrió la tarde del miércoles, cuando el joven de aproximadamente 20 años intervino en una discusión entre su padre y otras dos personas.
Según el informe preliminar de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), "John 42" utilizó el arma de su padre para disparar, impactando accidentalmente a la menor, quien salía de su casa rumbo a un ensayo.
El proyectil se alojó en el tórax de la niña, y según sus familiares, no puede mover las piernas, aunque este diagnóstico aún no ha sido confirmado por las autoridades. La menor se encuentra en el Hospital Marcelino Vélez para una intervención quirúrgica.
El arma utilizada fue entregada de manera voluntaria por el padre del prófugo, mientras las autoridades exhortan a "John 42" a entregarse por la vía que considere pertinente para responder ante la justicia por el daño causado.
Conflicto social
"Se trata de un conflicto social que ya está bajo investigación en coordinación con el Ministerio Público", explicó un vocero policial, coronel Diego Pesqueira, quien agregó que hasta el momento no se tienen antecedentes registrados del joven, pero que las indagatorias continúan.
El caso ha generado consternación en la comunidad, que exige justicia por la niña herida y mayor control sobre el acceso a armas de fuego en entornos vulnerables.