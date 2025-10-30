Desmantelan taller de modificación de armas en La Romana; se hacían pasar por policías

Artículos ocupados durante el allanamiento en el sector Villa San Carlos, provincia La Romana, donde la Policía desmanteló un taller clandestino utilizado para modificar armas de fuego y falsificar indumentarias policiales. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la División Provincial de Inteligencia (Dintel), en coordinación con un representante del Ministerio Público y miembros de la Policía Preventiva, desmantelaron un taller clandestino dedicado a la modificación de armas de fuego y ocuparon pertrechos militares durante un allanamiento realizado en el sector Villa San Carlos, en la provincia La Romana.

El operativo tenía como objetivo la captura de Junior Rivera Bautista, quien al momento del allanamiento no se encontraba en el lugar.

Durante la intervención, los agentes incautaron dos armas de fuego calibre 9 mm, una marca Glock y otra Zoraki, además de un chaleco multiuso negro con la inscripción "Escuadrón Especial" en la espalda.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/whatsapp-image-2025-10-30-at-71436-am-3ccb8f2a.jpeg Momento del allanamiento donde la Policía Nacional desmanteló un taller clandestino dedicado a la modificación de armas de fuego y ocuparon pertrechos militares. (FUENTE EXTERNA)

Artículos ocupados

También se ocuparon diez gorras con diferentes rangos, todas con la leyenda "Escuadrón Especial"; una gorra de la Defensa Civil; otra con el texto "C-S-2"; tres camisetas del Escuadrón Especial; dos chaquetas con el logotipo de la Policía Municipal; un chaleco camuflajeado; dos hombreras con rango de coronel; y cuatro placas de identificación con rango de oficial del mismo supuesto escuadrón, entre otras pertenencias.

Asimismo,se hallaron documentos destinados a la regularización de nacionales haitianos, además de dos taladros y otras herramientas que, según el informe, eran utilizadas por Rivera Bautista para modificar armas de fogueo y convertirlas en armas letales, las cuales posteriormente comercializaba.

La Policía informó que continúa con los operativos para capturar a Junior Rivera Bautista y ponerlo a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.