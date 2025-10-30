×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
La Romana
La Romana

Desmantelan taller de modificación de armas en La Romana; se hacían pasar por policías

Durante el allanamiento, las autoridades ocuparon pertrechos militares y diversos artículos

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Desmantelan taller de modificación de armas en La Romana; se hacían pasar por policías
Artículos ocupados durante el allanamiento en el sector Villa San Carlos, provincia La Romana, donde la Policía desmanteló un taller clandestino utilizado para modificar armas de fuego y falsificar indumentarias policiales. (FUENTE EXTERNA)

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la División Provincial de Inteligencia (Dintel), en coordinación con un representante del Ministerio Público y miembros de la Policía Preventiva, desmantelaron un taller clandestino dedicado a la modificación de armas de fuego y ocuparon pertrechos militares durante un allanamiento realizado en el sector Villa San Carlos, en la provincia La Romana.

El operativo tenía como objetivo la captura de Junior Rivera Bautista, quien al momento del allanamiento no se encontraba en el lugar.

Durante la intervención, los agentes incautaron dos armas de fuego calibre 9 mm, una marca Glock y otra Zoraki, además de un chaleco multiuso negro con la inscripción "Escuadrón Especial" en la espalda.

Expandir imagen
[object HTMLTextAreaElement]
Momento del allanamiento donde la Policía Nacional desmanteló un taller clandestino dedicado a la modificación de armas de fuego y ocuparon pertrechos militares. (FUENTE EXTERNA)

Artículos ocupados

También se ocuparon diez gorras con diferentes rangos, todas con la leyenda "Escuadrón Especial"; una gorra de la Defensa Civil; otra con el texto "C-S-2"; tres camisetas del Escuadrón Especial; dos chaquetas con el logotipo de la Policía Municipal; un chaleco camuflajeado; dos hombreras con rango de coronel; y cuatro placas de identificación con rango de oficial del mismo supuesto escuadrón, entre otras pertenencias.

  • Asimismo,se hallaron documentos destinados a la regularización de nacionales haitianos, además de dos taladros y otras herramientas que, según el informe, eran utilizadas por Rivera Bautista para modificar armas de fogueo y convertirlas en armas letales, las cuales posteriormente comercializaba.

La Policía informó que continúa con los operativos para capturar a Junior Rivera Bautista y ponerlo a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.