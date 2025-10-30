Hallan cuerpo calcinado en La Altagracia; presumen es de joven desaparecido en Bávaro

Evidencias de sangre en el interior del vehículo de Robin Grabriel de la Rosa Parra están siendo examinadas por la Policía Científica. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este jueves que fue hallado un cuerpo con "signos de calcinamiento" en una zona boscosa del distrito municipal La Otra Banda, provincia La Altagracia, el cual presume que corresponde a Robin Grabriel de la Rosa Parra, de 31 años, reportado como desaparecido desde el pasado 12 de octubre en Bávaro.

La institución explicó que el hallazgo se produjo durante un operativo de rastreo realizado por agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) La Altagracia, en coordinación con técnicos de la Policía Científica y representantes del Ministerio Público.

"El cuerpo fue encontrado parcialmente cubierto por maleza y presentaba signos de calcinamiento, además de encontrarse en avanzado estado de descomposición", detalló la entidad en una nota de prensa.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) levantó el cadáver para realizar los estudios de autopsia, ADN y comparativa dental, con el propósito de confirmar su identidad y establecer la causa y manera de muerte.

Parte de una investigación en curso

El hallazgo forma parte de las acciones de seguimiento a la investigación sobre la desaparición de De la Rosa Parra, caso por el cual tres personas han sido arrestadas y otras permanecen prófugas.

Los detenidos son Starlin Javier Luciano de Jesús, Luis Gabriel Martínez Cabral (alias el Menor o el R), y un adolescente de 17 años, identificado por las iniciales L.J.S. (alias Lulú).

En tanto, se mantienen prófugos y con órdenes de arresto José Enríquez St. Germán (alias Pilón), "Marco" o "el Haitiano", de nacionalidad haitiana; Tomás de la Rosa de la Rosa (alias Barami o el Patrón), Raymon Silvestre González (el Malo), Ernesto García Peña (Firulay), además de "Grey" y "Brainy".

Cómo se reportó la desaparición

La denuncia por desaparición fue interpuesta por los padres del joven, quienes informaron haber recibido un mensaje enviado desde el teléfono de su hijo, en el que se advertía sobre una posible retención.

En el texto se mencionaban a dos individuos apodados "Pilón" y "Marcos" como presuntos responsables.

Desde ese momento, la Policía señaló que se inició un proceso de investigación técnico-científico que incluyó allanamientos, levantamientos forenses y análisis de inteligencia.

Durante las pesquisas, fue localizada en Santo Domingo Oeste la yipeta Honda CR-V propiedad del desaparecido.

"En su interior se encontraron manchas de sangre en distintas áreas del vehículo, las cuales fueron enviadas al laboratorio de la Policía Científica para análisis genético comparativo", destacó la institución.

Llamado a los prófugos

La Policía exhortó a los prófugos a entregarse y reiteró su "compromiso con la transparencia, la búsqueda de la verdad y la aplicación de la justicia" hasta lograr el esclarecimiento total del caso.