×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tiroteo en Capotillo
Tiroteo en Capotillo

Una niña de 10 años resultó herida de bala durante tiroteo en Capotillo

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan el conflicto

    Expandir imagen
    Una niña de 10 años resultó herida de bala durante tiroteo en Capotillo
    La niña de 10 años fue ingresada al hospital Dr. Francisco Moscoso Puello tras resultar herida de bala durante un tiroteo en el sector Capotillo, Distrito Nacional. (IMAGEN ILUSTRATIVA)

    Una niña de 10 años resultó herida de bala en medio de un conflicto ocurrido la noche del miércoles en el sector Capotillo, en el Distrito Nacional

    De acuerdo con informes preliminares de la Policía Nacional, el hecho se produjo cuando desconocidos realizaron varios disparos contra un tío de la menor, impactando accidentalmente a la niña.  

    • La menor, cuya identidad se hace reserva, fue ingresada en el hospital Dr. Francisco Moscoso Puello con una herida de bala en la parte baja de la espalda.

    El conflicto entre varias personas estuvo motivado por supuestas viejas rencillas, según informó la Policía. 

    RELACIONADAS

    Hecho bajo investigación 

    El Departamento de Investigaciones de Homicidios de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, asumió las pesquisas para identificar, localizar y someter a la justicia a los responsables del suceso

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.