Una niña de 9 años resultó herida de bala durante tiroteo en Capotillo

La niña de 10 años fue ingresada al hospital Dr. Francisco Moscoso Puello tras resultar herida de bala durante un tiroteo en el sector Capotillo, Distrito Nacional. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Una niña de 9 años resultó herida de bala en medio de un conflicto ocurrido la tarde del miércoles en el sector Capotillo, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con informes preliminares de la Policía Nacional, el hecho se produjo cuando desconocidos realizaron varios disparos contra un tío de la menor, impactando accidentalmente a la niña.

La menor, cuya identidad se hace reserva, fue ingresada en el hospital Dr. Francisco Moscoso Puello con una herida de bala en la parte baja de la espalda.

El conflicto entre varias personas estuvo motivado por supuestas viejas rencillas, según informó la Policía.

Hecho bajo investigación

El Departamento de Investigaciones de Homicidios de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, asumió las pesquisas para identificar, localizar y someter a la justicia a los responsables del suceso.