Intentaba refugiarse: madre relata el momento en que su hija de 9 años resultó herida en Capotillo

Fachada del Hospital Marcelino Vélez Santana, donde permanece ingresada la menor que resultó herida durante el tiroteo ocurrido en el sector Capotillo. ( FUENTE EXTERNA )

Cabizbaja y al borde de las lágrimas al recordar los minutos de terror vividos la tarde de ayer miércoles en el sector Capotillo, del Distrito Nacional, la madre de una pequeña, de apenas nueve años, narró como su hija resultó herida de bala en la espalda durante una presunta disputa entre vecinos.

"Yo estaba en la casa cuando escuché el pleito. Jalé a mis hijos pequeños para protegerlos, pero todo pasó muy rápido. Cuando vine a darme cuenta, me dijeron que a mi niña le habían dado un tiro", relató con la voz quebrada la madre, desde el Hospital Marcelino Vélez Santana, donde la pequeña permanece ingresada.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde en la calle Respaldo 16 del barrio conocido como El Matadero, en Capotillo, momento en que la menor se dirigía a un ensayo de Batón Ballet.

Trataba de refugiarse

Todo comenzó con una discusión y una pelea con machetes entre dos hombres, identificados por la progenitora como Juan Pablo y Enyel, quienes se enfrentaron a machetazos frente a las viviendas. En medio del caos, el hijo de uno de los involucrados, identificado como John, salió con una pistola y comenzó a disparar.

"El problema empezó por un juego de betas, en ese juego de betas siempre salen discutiendo y peleando", indicó.

En el momento del altercado, la niña entró hacia un callejón tratando de refugiarse del tiroteo y hasta allí llegó el disparo.

"La bala le entró por la espalda y le bajó. Desde ese momento, ella no siente una pierna", contó la madre, visiblemente afectada. "Me dijeron que la bala le hizo daño en la médula y que puede quedar con una lesión de por vida".

La menor fue trasladada de urgencia al hospital Moscoso Puello y luego al Marcelino Vélez, donde continúa recibiendo atenciones médicas. Su estado sigue siendo delicado, y los médicos realizarán una cirugía para retirar el proyectil.

Claman justicia

Mientras tanto, la familia clama justicia. El padre del presunto agresor fue detenido, ya que el arma utilizada es suya. Sin embargo, el joven que realizó los disparos permanece prófugo, declaró la madre.

"Mi hija es una niña alegre, buena, activa. Le encantaba el batón ballet y el baloncesto. No merecía esto", expresó su madre entre lágrimas. "Solo pido justicia, que no quede impune lo que le hicieron a mi niña".

La madre indicó que un representante del Gobierno llegó hasta las instalaciones del Marcelino Vélez, se solidarizó con los familiares y aseguró "que no se preocupen por dinero" ya que harán todo lo posible por la salud de la menor.

"Las autoridades del hospital están muy pendientes del caso y de la niña. Los doctores nos han tratado muy bien", afirmó Anyelina Rosario Martínez, tía de la menor.

Mientras tanto, en la sala del hospital, la madre se aferra a la esperanza de que su hija pueda volver a la normalidad.

La policía investiga el hecho

El Departamento de Investigaciones de Homicidios de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, asumieron las pesquisas para identificar, localizar y someter a la justicia a los responsables del suceso.