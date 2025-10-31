La mañana de este viernes fue detenido John Lariel Báez Álvarez, alias "John 42", luego de entregarse de manera voluntaria a las autoridades policiales. El joven es señalado como el responsable de disparar un arma de fuego que hirió gravemente a una niña de nueve años en el sector El Matadero de Capotillo, Distrito Nacional.

El hecho ocurrió la tarde del pasado miércoles, alrededor de las 6:00 de la tarde, cuando "John 42", de aproximadamente 20 años, intervino en una discusión entre su padre y otras dos personas.

De acuerdo con el informe preliminar de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), el joven utilizó el arma de su progenitor para realizar varios disparos, impactando accidentalmente a la menor, quien salía de su casa rumbo a un ensayo de Batón Ballet.

El proyectil se alojó en el tórax de la niña. Según relataron sus familiares, la pequeña no puede mover las piernas, aunque este diagnóstico aún no ha sido confirmado por las autoridades médicas. La menor permanece ingresada en el Hospital Marcelino Vélez Santana, donde fue sometida a una intervención quirúrgica.

"Yo estaba en la casa cuando escuché el pleito. Jalé a mis hijos pequeños para protegerlos, pero todo pasó muy rápido. Cuando vine a darme cuenta, me dijeron que a mi niña le habían dado un tiro", contó con la voz quebrada la madre de la menor desde el hospital.

Entregaron el arma

El arma utilizada fue entregada voluntariamente por el padre del detenido, quien se encuentra bajo custodia policial mientras se determina su nivel de responsabilidad en el suceso.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, confirmó la entrega de "John 42" y aseguró que el joven será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.

"Se trata de un conflicto social que ya está bajo investigación en coordinación con el Ministerio Público. Hasta el momento no se tienen antecedentes registrados del joven, pero las indagatorias continúan", precisó Pesqueira.

Piden justicia

El caso ha generado consternación en la comunidad de Capotillo, donde vecinos y familiares de la menor exigen justicia y mayor control sobre el acceso a armas de fuego en sectores vulnerables.

Mientras tanto, la familia de la niña pide que el caso no quede impune y que se tomen medidas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.