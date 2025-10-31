"Ellos dicen que no, que nada más un milagro de Dios", indicó Nayrobi Martínez, madre de la pequeña de nueve años herida de bala durante una disputa entre vecinos en el sector Capotillo, en el Distrito Nacional, al referirse a las posibilidades de que su hija vuelva a caminar.

La progenitora, confirmó que, aunque los doctores lograron extraer el proyectil alojado en su espalda durante una cirugía, el daño causado por la bala en la médula espinal es irreversible.

"A ella le sacaron la bala, pero la bala le perforó la columna a la niña", afirmó con la voz quebrada.

La menor fue intervenida quirúrgicamente la tarde del jueves. Según la madre, los especialistas indicaron que deberá permanecer varios días bajo vigilancia constante, mientras su cuerpo se estabiliza tras la operación.

"Ahora mismo ella está en intensivo. La doctora me dijo que ella va a durar cinco días ahí, porque ella tiene que tenerla ahí en observación, porque la niña puede hacer cualquier cuadro", explicó.

La bala, que la tarde del miércoles le entró por la espalda y descendió hacia la columna, provocó daños severos. Desde el momento del impacto, la pequeña perdió la movilidad de sus piernas.

"Ella estaba consciente. Ella no me quiso hablar porque se sentía cansadita, sin ánimo", relató Martínez.

A pesar del diagnóstico, la familia se aferra a la fe. Mientras agradecen el apoyo recibido por parte del personal médico y demás autoridades.

El responsable en manos de la justicia

La Policía Nacional confirmó este viernes que John Lariel Báez Álvarez, alias "John 42", señalado como el responsable de disparar un arma de fuego que terminó hiriendo gravemente a la niña, quedó detenido tras entregarse ante las autoridades y será puesto a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes.

Mientras la investigación del caso avanza, una familia en Capotillo vive la peor pesadilla: ver a su hija perder la movilidad a causa de una discusión por un juego de betas que terminó en un tiroteo.