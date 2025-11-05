Dos personas heridas y varias viviendas afectadas por explosión de un tanque de agua en SPM

Tanque de agua que explotó en el municipio de Consuelo, en la provincia San Pedro de Macorís, causando dos personas heridas y daños en varias viviendas. ( FUENTE EXTERNA )

Dos personas resultaron heridas tras la explosión de un tanque de agua en el municipio Consuelo, provincia San Pedro de Macorís, un hecho que además provocó el colapso total de dos viviendas y dejó al menos diez casas afectadas.

El estallido ocurrió en horas de la mañana de este miércoles, generando gran alarma entre los residentes de la zona, quienes reportaron fuertes vibraciones y daños estructurales en sus hogares.

La información fue ofrecida a Diario Libre por Estarling Chalas, encargado de la Defensa Civil a nivel regional con asiento en San Pedro de Macorís, quien explicó que las autoridades se encuentran investigando las causas del incidente.

Viviendas afectadas en el municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís, tras la explosión de un tanque de agua que dejó dos heridos y provocó el colapso de varias estructuras. (FUENTE EXTERNA)

Trabajan en determinar las causas

"Estamos realizando las evaluaciones junto al cuerpo de bomberos y técnicos del Inapa para determinar las razones exactas de la explosión, aunque preliminarmente se presume que pudo deberse al deterioro del tanque", indicó Chalas.

Las dos personas heridas fueron trasladadas a un centro de salud de la localidad, mientras brigadas de socorro trabajan en la remoción de escombros.

Las autoridades mantienen la zona acordonada y exhortan a los residentes a mantenerse alejados del área mientras se completan los trabajos de evaluación y seguridad.