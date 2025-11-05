×
Tanque de agua
Tanque de agua

Tanque que colapsó en SPM tiene capacidad de un millón de galones; deja sin servicio a 70 viviendas

El hecho dejó dos personas heridas, dos viviendas colapsadas y al menos diez más afectadas

Tanque que colapsó en SPM tiene capacidad de un millón de galones; deja sin servicio a 70 viviendas
Viviendas afectadas en el municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís, tras la explosión de un tanque de agua que dejó dos heridos y provocó el colapso de varias estructuras. (FUENTE EXTERNA)

Alrededor de 70 viviendas del municipio de Consuelo, en la provincia de San Pedro de Macorís, se verán afectadas por la interrupción del servicio de agua potable, luego de la explosión del tanque de almacenamiento ocurrida este miércoles en esa demarcación.

El tanque tiene una capacidad máxima de un millón de galones.

La información fue ofrecida por Miguel Gómez, encargado provincial del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), quien explicó que debido a los daños provocados por el incidente, el suministro de agua deberá ser suspendido temporalmente mientras se realizan las reparaciones correspondientes.

  • "Las brigadas del Inapa están trabajando para evaluar los daños y restablecer el servicio en el menor tiempo posible, pero varias zonas permanecerán sin agua durante los próximos días", indicó Gómez.
Infografía
Tanque de agua que explotó en el municipio de Consuelo, en la provincia San Pedro de Macorís, causando dos personas heridas y daños en varias viviendas. (FUENTE EXTERNA)
Dos heridos 

La explosión del tanque también dejó dos personas heridas, dos viviendas colapsadas y al menos diez más afectadas, según informes preliminares ofrecidos por las autoridades locales.

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.