Los heridos por colapso de tanque de agua en SPM se encuentran estables y la mayoría dados de alta

La explosión de un tanque de agua SPM afectó a varias viviendas y dejó heridos, todos estables. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Las cinco personas que resultaron heridas por la explosión de un tanque de agua del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) en el barrio La Mina, del municipio Consuelo, provincia San Pedro de Macorís, se encuentran estables y fueron dados de alta del Hospital Doctor Ángel Ponce, según informó su director, Darwin Díaz.

Díaz explicó que entre los afectados se encuentran cuatro adultos y un niño, quienes presentan laceraciones múltiples y traumas contusos leves.

"Están estables en su cuadro y la mayoría ya han sido despachados a su casa. Estamos aquí dando apoyo con nuestro equipo de psicología, así tratando los afectados que han pasado esta situación tan difícil", afirmó.

Por su parte, la gobernadora provincial, Yovanis Baltazar Núñez de Tavárez, señaló que de acuerdo con el informe preliminar, las víctimas solo presentaron heridas leves y se mantienen bajo vigilancia médica para seguimiento.

"La última persona que sacamos fue una señora que fue caminando con sus pies, posiblemente tenga alguna fractura de pelvis. Pero gracias a Dios, vida humana, no tenemos que lamentar en este hecho", declaró.

Núñez de Tavárez explicó además que según las primeras evaluaciones, unas 10 viviendas resultaron afectadas, de las cuales tres colapsaron totalmente debido a la fuerte corriente de agua del tanque, que contenía más de un millón de galones.

"Estamos a la espera del informe técnico de Inapa. Por el momento, nuestro objetivo es garantizar un techo seguro esta noche a las familias que perdieron sus casas", sostuvo la gobernadora.

Sin suministro de agua

El regidor Juan Polanco Carrasco informó que la explosión provocará interrupciones en el suministro de agua potable en gran parte del municipio Consuelo, ya que el tanque colapsado abastecía a la zona norte.

"Aquí se han suministrado como 10 o 12 barrios del municipio. Tenemos dos tanques, un tanque en la parte azul y este en la parte norte y hay como 10 o 12 barrios que van a ser afectados directamente de la escasez de agua por un tiempo. Por lo que hacemos un llamado para que esos barrios sean suministrados a través de camiones para que las personas puedan hacer sus quehaceres", expresó.