Policía identifica a presunto cabecilla de grupo que atacó a tiros a agentes en Los Girasoles

Esquina donde ocurrió el tiroteo. En esta zona los antisocilaes se desmontaron de una yipeta y emprendieron la huida de manera temeraria. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La Policía Nacional identificó a Jorge Luis Valerio Cleto (alias "Jorge") como uno de los cinco responsables de la agresión armada perpetrada contra agentes policiales en el sector Los Girasoles, del municipio Santo Domingo Oeste.

Valerio Cleto es señalado por la institución como "el cabecilla de una estructura criminal vinculada a múltiples hechos delictivos".

Entre esos supuestos delitos cita en una nota de prensa el ataque ocurrido ayer, 6 de noviembre, cuando un grupo de individuos que se desplazaba en una yipeta Toyota 4Runner blanca, placa G448566, abrió fuego contra agentes del orden luego de sufrir un accidente de tránsito.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/whatsapp-image-2025-11-07-at-24804-pm-744bbc4f.jpeg Jorge Luis Valerio Cleto (alias "Jorge")es señalado por la Policía Nacional como el cabecilla de una estructura criminal. (POLICÍA NACIONAL)

La Policía Nacional exhortó a Jorge Luis Valerio Cleto a entregarse por la vía que considere pertinente, a fin de responder ante la justicia y evitar consecuencias mayores. En un aviso de "Se busca", la Policía dice que es "altamente peligroso" y que anda "fuertemente armado".

Asimismo, solicita la colaboración ciudadana para ofrecer cualquier información que contribuya a su localización, comunicándose a los teléfonos (809) 682-2151, extensiones 2435, 2437 y 2441, o al número de flota 809-613-1501.

Detenidos

La Policía Nacional informó que detuvo a varias personas para fines de investigación, con relación al ataque a tiros a miembros de una patrulla policial en el sector Los Girasoles.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos guardan relación con el alquiler del vehículo marca Toyota 4Runner, blanco, placa G448566, utilizado por los cinco presuntos delincuentes que perpetraron la agresión.

Un video dado a conocer por la entidad muestra cuando agentes de la Dirección Central de Recuperación de Vehículos Robados y de la Policía Preventiva (C-3) realizaban un operativo conjunto en la calle Los Ríos, próximo al sector Don Panchito, en seguimiento a denuncias sobre actividades delictivas en la zona.

Durante el procedimiento, los agentes avistaron un vehículo Toyota 4Runner, cuyos ocupantes emprendieron la huida de manera temeraria, originando una persecución que culminó en un intercambio de disparos.

Los cinco ocupantes del vehículo protagonizaron un escape de película, escalando entre las viviendas y luego se montaron en un camión recolector de basura.