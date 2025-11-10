Policía identifica a "Anyelo el Fantasma" como el cuarto implicado en ataque en Los Girasoles

Se trata de Anyelo Omar Puello, alias "Anyelo el Fantasma". ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este lunes la identificación de Anyelo Omar Puello, alias "Anyelo el Fantasma", como el cuarto de cinco hombres implicados en el ataque armado contra una patrulla ocurrido el pasado jueves 6 de noviembre en el sector Los Girasoles III, Santo Domingo Oeste.

Definió a Puello como un exconvicto de alta peligrosidad. Lo señala también como miembro activo de una estructura criminal organizada vinculada a múltiples delitos en la capital y otras provincias del país.

Según las investigaciones, "Anyelo el Fantasma" participó en el tiroteo contra los agentes, quienes realizaban labores preventivas en la zona, antes de abandonar la yipeta Toyota 4Runner SR5 4WD, blanca, placa G-448566, año 2013, en la que se desplazaban, indica una nota de prensa.

Evidencias encontrada tras el enfrentamiento

Dijo que durante la inspección del vehículo, la Policía Científica encontró armas de fuego, pertrechos militares, chalecos antibalas, municiones para fusil, inhibidores de señal, teléfonos celulares y otras evidencias vinculadas a la estructura criminal.

En el lugar del enfrentamiento se recolectaron 17 casquillos calibre 9 mm y 15 calibre 5.56 mm, que serán sometidos a análisis balístico.

La Policía dijo que mantiene activa la búsqueda del prófugo, quien se encuentra fuertemente armado, y exhorta a la ciudadanía a no intentar capturarlo, sino a ofrecer información sobre su paradero a los números (809) 682-2151, extensiones 2435, 2437 y 2441, o a la Flota Policial: (809) 613-1501.