Matan a exoficial de la Dirección Central de Investigaciones Criminales en un confuso incidente

Un exoficial de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional, identificado como Joel Donatilio Torres Pichardo, de 42 años, fue asesinado anoche en un hecho que investiga la policía ocurrido en el sector Los Barracones de El Ejido, en Santiago.

De acuerdo con versiones preliminares, el exoficial fue interceptado por desconocidos que intentaron despojarlo de una cadena, resultando mortalmente herido durante el ataque.

El general Juan Bautista Jiménez Reynoso, comandante de la Policía Nacional en Santiago, confirmó que Torres Pichardo fue miembro de la Dicrim y formó parte del equipo operativo del exagente policial Fernando de los Santos, alias "La Soga", quien lideraba un comando que perseguía a los más buscados por la policía.

Buscan a los responsables

Jiménez Reynoso indicó que el hecho está bajo investigación y que las autoridades cuentan con buenas pistas sobre los responsables, quienes son activamente buscados.

No obstante, señaló que no se descarta que se trate de un posible ajuste de cuentas, dado el perfil del occiso y su trayectoria en la institución.

Torres Pichardo, quien además era abogado de profesión, fue ampliamente conocido en su comunidad por su pasado en labores investigativas dentro de la Policía Nacional.

Fernando de los Santos, alias "La Soga", fue un exteniente de la Policía Nacional vinculado a múltiples ejecuciones extrajudiciales en Santiago.

Fue encontrado muerto el 3 de junio de 2020, con varios impactos de bala, en un hecho ocurrido en el sector Gurabo al norte de esta ciudad.