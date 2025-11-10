×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Santiago
Santiago

Matan a exoficial de la Dirección Central de Investigaciones Criminales en un confuso incidente

El general Juan Jiménez Reynoso confirmó que la víctima, Joel Torres Pichardo, fue miembro del equipo del fenecido exagente policial conocido como La Soga

    Expandir imagen
    Matan a exoficial de la Dirección Central de Investigaciones Criminales en un confuso incidente
    Joel Donatilio Torres Pichardo, exoficial de la Dicrim. (FUENTE EXTERNA)

    Un exoficial de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional, identificado como Joel Donatilio Torres Pichardo, de 42 años, fue asesinado anoche en un hecho que investiga la policía ocurrido en el sector Los Barracones de El Ejido, en Santiago.

    De acuerdo con versiones preliminares, el exoficial fue interceptado por desconocidos que intentaron despojarlo de una cadena, resultando mortalmente herido durante el ataque.

    El general Juan Bautista Jiménez Reynoso, comandante de la Policía Nacional en Santiago, confirmó que Torres Pichardo fue miembro de la Dicrim y formó parte del equipo operativo del exagente policial Fernando de los Santos, alias "La Soga", quien lideraba un comando que perseguía a los más buscados por la policía.

    Buscan a los responsables

    Jiménez Reynoso indicó que el hecho está bajo investigación y que las autoridades cuentan con buenas pistas sobre los responsables, quienes son activamente buscados

    No obstante, señaló que no se descarta que se trate de un posible ajuste de cuentas, dado el perfil del occiso y su trayectoria en la institución.

    RELACIONADAS
    • Torres Pichardo, quien además era abogado de profesión, fue ampliamente conocido en su comunidad por su pasado en labores investigativas dentro de la Policía Nacional.

    Fernando de los Santos, alias "La Soga", fue un exteniente de la Policía Nacional vinculado a múltiples ejecuciones extrajudiciales en Santiago

    Fue encontrado muerto el 3 de junio de 2020, con varios impactos de bala, en un hecho ocurrido en el sector Gurabo al norte de esta ciudad.

    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.