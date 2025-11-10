Se entrega uno y la Policía apresa a otro por muerte de hombre durante asalto para quitarle motor

Luciano Custodio Figueroa, de 33 años, fue asesinado el sábado cuando se dirigía a su trabajo en una empresa de seguridad privada en Cancino. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este lunes sobre el apresamiento de dos hombres acusados de matar a Luciano Custodio Figueroa, de 33 años, durante un asalto ocurrido cuando se dirigía a su trabajo en una empresa de seguridad privada, en el sector Altos del Cachón, municipio Santo Domingo Este.

Los detenidos son Diorlin César Reyes Pérez, alias "Cacón", de 21 años, y Wilmer Antonio Emiliano, alias "El Guardia", de 18.

La institución explicó que Reyes Pérez se entregó a las autoridades a través de dirigentes de los derechos humanos.

¿Cómo ocurrió el asalto que terminó con la muerte de Luciano Custodio?

El hecho se registró alrededor de las 6:31 de la tarde del sábado 8 de noviembre de 2025, cuando la víctima fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta negra.

"Durante el asalto, los atacantes lo despojaron de su motocicleta Haouje Xpress, color azul, y le dispararon, provocándole la muerte en el lugar", precisó la Policía.

Evidencias y testimonios

De acuerdo el reporte policial, el médico legista certificó que Custodio Figueroa falleció a causa de una herida de proyectil de arma de fuego en el tórax.

En la escena se ocuparon un casco protector, un teléfono celular, una cartera tipo mariconera con documentos personales, una cápsula y un proyectil, "evidencias que forman parte del proceso de investigación".

la entidad dijo que, mediante el análisis de cámaras de vigilancia y en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, se logró identificar a los presuntos responsables, quienes huyeron hacia el sector Sabana Perdida.

Tres niños en la orfandad

Luciano Custodio y su pareja, Mercedes, tenían tres hijos de 2, 5 y 12 años, que ahora quedan bajo el cuidado de su madre.

"Él solo iba a trabajar. Parece que forcejeó o trató de escapar y le dispararon", contó su hermano Catalino Figueroa, al lamentar la tragedia que enluta a la familia.