La niña encontrada junto a contenedor de basura murió ayer en su vivienda

El contenedor de basura en la avenida Iberoamericana, próximo al Parque del Este, en el Ensanche Isabelita, donde fue encontrada la niña muerta. ( DIARIO LIBREAILIN SANTANA )

Una niña de un año de edad, que fue hallada muerta junto a un contenedor de basura este martes en la avenida Iberoamericana, próximo al Parque del Este, en el Ensanche Isabelita, había fallecido el día anterior en su vivienda.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, explicó que, según los reportes preliminares, la menor habría fallecido el día anterior por causas naturales, mientras se encontraba en su vivienda junto a sus padres, quienes la habrían lanzado a la basura.

Indicó que personal del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 acudió al lugar tras una llamada de la familia, pero al llegar, la niña ya había fallecido.

Acciones de los padres

El vocero explicó que los padres habrían informado que llevarían a la menor a sepultarla, pero posteriormente la abandonaron al lado del contenedor, tras lo cual emprendieron la huida.

"Lo que hicieron los padres fue que ellos les dijeron a los vecinos que se la iban a llevar para un lugar para sepultarla y lo que hicieron fue que la lanzaron ahí", manifestó.

Agregó que las autoridades de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y del Ministerio Público mantienen abierta una investigación para localizar a los padres y establecer las responsabilidades correspondientes.

Pesqueira adelantó que la institución ofrecerá una nota oficial sobre el caso en las próximas horas.

El hecho ha generado consternación en la comunidad del Ensanche Isabelita, donde residentes mostraron su indignación ante la forma en que fue tratada la menor, aunque fueron esquivos ante la prensa.